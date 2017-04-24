24.04.2017 | 12:33

31-летняя жительница Пензы лишилась денег в надежде устроиться в администрацию одного из районов города.

Обратившись в полицию, женщина рассказала, что в начале апреля разместила на различных сайтах объявления о поиске работы. Через несколько дней ей позвонил неизвестный и пригласил на собеседование в районную администрацию, предложив должность секретаря.

«Когда заявительница направлялась на встречу, незнакомец перезвонил и попросил пополнить баланс абонентского номера мобильной связи, обещая вернуть деньги при встрече. Следуя инструкциям неизвестного, гражданка перечислила по указанным реквизитам 7 200 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Поняв, что стала жертвой обмана, пензячка обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.