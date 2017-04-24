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Криминал | Желавшую устроиться секретарем пензячку обманули на 7,2 тыс. рублей

24.04.2017|12:33
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31-летняя жительница Пензы лишилась денег в надежде устроиться в администрацию одного из районов города.

Обратившись в полицию, женщина рассказала, что в начале апреля разместила на различных сайтах объявления о поиске работы. Через несколько дней ей позвонил неизвестный и пригласил на собеседование в районную администрацию, предложив должность секретаря.

«Когда заявительница направлялась на встречу, незнакомец перезвонил и попросил пополнить баланс абонентского номера мобильной связи, обещая вернуть деньги при встрече. Следуя инструкциям неизвестного, гражданка перечислила по указанным реквизитам 7 200 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Поняв, что стала жертвой обмана, пензячка обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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Гость|24.04.2017 13:04|

какой ДУРОЙ надо быть! 7200 на аб.номер!!!

Гость|24.04.2017 13:09|

31 год с таким умом только если уборщецей

Гость|24.04.2017 13:14|

Так ей и надо. На амбициях дур сам бох велел бабло рубить.

Гость|24.04.2017 13:22|

Дур надо бомбить до полного истощения . Только голодая дура начнёт умнеть . Но немного .

Имя: Гость
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