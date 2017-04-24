24.04.2017 | 10:20

В Наровчатском районе бывший главный бухгалтер редакции местной газеты осуждена за хищение с использованием служебного положения.

В период с 11 июля по 8 августа прошлого года женщина заменяла редактора «Наровчатских новостей» во время его отпуска, однако с 19 июля по 5 августа не появлялась на рабочем месте, так как трудилась охранником в Москве.

Затем при начислении зарплаты сотрудникам главбух решила перечислить деньги и себе за все то время, которое отсутствовала, в том числе и за исполнение обязанностей редактора.

Чтобы скрыть этот факт, она изготовила и утвердила табели учета за июль и август 2016 года, в которые внесла ложные сведения о том, что якобы находилась на работе в указанный период времени.

В итоге женщина нанесла ущерб редакции газеты на общую сумму 16 507 рублей 93 копейки, который впоследствии добровольно возместила.

С учетом всех обстоятельств по делу ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.