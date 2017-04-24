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Криминал | Бывшего главбуха газеты «Наровчатские новости» осудили за хищение

24.04.2017|10:20
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В Наровчатском районе бывший главный бухгалтер редакции местной газеты осуждена за хищение с использованием служебного положения.

В период с 11 июля по 8 августа прошлого года женщина заменяла редактора «Наровчатских новостей» во время его отпуска, однако с 19 июля по 5 августа не появлялась на рабочем месте, так как трудилась охранником в Москве.

Затем при начислении зарплаты сотрудникам главбух решила перечислить деньги и себе за все то время, которое отсутствовала, в том числе и за исполнение обязанностей редактора.

Чтобы скрыть этот факт, она изготовила и утвердила табели учета за июль и август 2016 года, в которые внесла ложные сведения о том, что якобы находилась на работе в указанный период времени.

В итоге женщина нанесла ущерб редакции газеты на общую сумму 16 507 рублей 93 копейки, который впоследствии добровольно возместила.

С учетом всех обстоятельств по делу ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

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Гость|24.04.2017 10:55|

Чо творится!

Гость|24.04.2017 11:12|

комара-кровопийцу - наказать! к питонам - претензиев нету, могут быть свободны

Гость|24.04.2017 11:17|

Гость писал(a):

Чо творится!
удалённый доступ к газетному компу был - работала из москвы. или и вовсе - как всегда - работала из дома, а тут с флешками доехала до стольного града. кароч - современные технологии - только для масквичей - с багамов и кипров бизнесами руководить - благо. остальные - лохи - для них ТК. не?

Гость|24.04.2017 11:41|

Господи! Нашли воровку. Вы знаете, сколько получает главбух в редакции? Гроши, слёзы...

Гость|24.04.2017 11:48|

Да уж, преступление века...

Имя: Гость
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