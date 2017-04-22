22.04.2017 | 14:12

90 тысяч рублей пропало из сейфа, стоявшего в кабинете директора одной из пензенских организаций на улице Калинина. Вор, вытащивший деньги из хранилища, не вскрывал его, а воспользовался паролем.

Руководитель предприятия сообщил о случившемся в полицию. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа.

Вскоре сотрудники полиции установили, что к краже причастна 23-летняя сотрудница организации. Молодая женщина призналась, что взяла деньги и потратила их на свои нужды.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.