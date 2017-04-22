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Криминал | 23-летняя пензячка подозревается в краже у своего директора 90 000 рублей

22.04.2017|14:12
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90 тысяч рублей пропало из сейфа, стоявшего в кабинете директора одной из пензенских организаций на улице Калинина. Вор, вытащивший деньги из хранилища, не вскрывал его, а воспользовался паролем.

Руководитель предприятия сообщил о случившемся в полицию. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа.

Вскоре сотрудники полиции установили, что к краже причастна 23-летняя сотрудница организации. Молодая женщина призналась, что взяла деньги и потратила их на свои нужды.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.04.2017 14:39|

Кто то свою зарплату взял.

Гость|22.04.2017 14:53|

Негодяй.На рабочем месте и без денег.

Гость|22.04.2017 14:58|

Почему в новости о возрасте директора умалчивается?

Гость|22.04.2017 15:09|

Уберите этого супа из контекстной рекламы с христом воскресе!

Гость|22.04.2017 15:16|

Гость писал(a):

Гость|22.04.2017 15:09|

Уберите этого супа из контекстной рекламы с христом воскресе!

Ну почему на ветке о Лазуткине он в теме.

Имя: Гость
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