21.04.2017 | 10:24

В среду, 19 апреля, Зареченский городской суд признал троих мужчин виновными в краже, совершенной в начале этого года.

Январским утром один из них, находясь в здании ФГУП «ПО «Старт» им. М. В. Проценко», предложил двум своим знакомым похитить демонтированные свинцовые аккумуляторные батареи стационарного типа.

В этот же день в обеденное время подельники на автомобилях подъехали к огражденной территории предприятия и вынесли оттуда 16 батарей общей стоимостью 28 800 рублей.

Сложив украденное имущество в багажники, злоумышленники скрылись с места преступления, а затем сдали похищенное в пункт приема металла.

Впоследствии они признали свою вину и добровольно возместили ущерб в полном объеме. Зареченский городской суд приговорил всех троих к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе суда.