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Криминал | В Колышлейском районе подросток унес со склада запчасти, три бороны и кабель

21.04.2017|14:16
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Недюжинная сила и ловкость потребовались вору, чтобы очистить от содержимого склад сельскохозяйственной организации в деревне Раевке Колышлейского района.

Злоумышленник проник в помещение, разобрав крышу, и вынес радиатор и коробку передач от автомобиля ГАЗ-51, электродвигатель мощностью 5 кВт, три бороны и электрический кабель длиной 30 метров.

О краже в полицию сообщил представитель кооператива. В поисках свидетелей преступления стражи порядка обошли всех сельчан и наконец установили подозреваемого.

Как оказалось, хранившееся на складе имущество вынес местный житель, причем отнюдь не Илья Муромец, а подросток, которому еще не исполнилось 18 лет. Правда, несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость.

«Он был опрошен и признался в содеянном, часть похищенного изъята. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|21.04.2017 14:33|

предприимчивый подросток)

Гость|21.04.2017 14:46|

Крепки суровы и хозяйственны сельские юноши.

Имя: Гость
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