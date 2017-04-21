21.04.2017 | 14:16

Недюжинная сила и ловкость потребовались вору, чтобы очистить от содержимого склад сельскохозяйственной организации в деревне Раевке Колышлейского района.

Злоумышленник проник в помещение, разобрав крышу, и вынес радиатор и коробку передач от автомобиля ГАЗ-51, электродвигатель мощностью 5 кВт, три бороны и электрический кабель длиной 30 метров.

О краже в полицию сообщил представитель кооператива. В поисках свидетелей преступления стражи порядка обошли всех сельчан и наконец установили подозреваемого.

Как оказалось, хранившееся на складе имущество вынес местный житель, причем отнюдь не Илья Муромец, а подросток, которому еще не исполнилось 18 лет. Правда, несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость.

«Он был опрошен и признался в содеянном, часть похищенного изъята. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.