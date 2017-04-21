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Криминал | Кража шубы из ресторана обошлась пензячке в 30 000 рублей штрафа

21.04.2017|12:54
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Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении жительницы областного центра, совершившей кражу в ресторане.

В декабре прошлого года в увеселительном заведении пензячке очень понравилась чужая шуба, висевшая в гардеробе. У нетрезвой женщины сложился смелый план похищения изделия из норки, которое, как выяснилось впоследствии, стоило 144 000 рублей.

Убедившись, что никто из персонала не обращает внимание на гардероб, ценительница мехов сняла шубу с вешалки и вместе с добычей быстро ушла из ресторана.

Впоследствии она вернула имущество хозяйке и отдала ей 25 000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Поскольку у владелицы шубы отсутствовали материальные претензии к похитительнице, уголовное преследование было прекращено. Виновной назначен штраф в размере 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Гость|21.04.2017 13:46|

Шо 25 000 раньше и еще 30 000 опосля? Монали мы таки дороги шубенки

Имя: Гость
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