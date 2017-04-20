20.04.2017 | 14:49

В Колышлейском районе мужчина осужден за убийство знакомого. В январе этого года после ссоры с товарищем пьяный сельчанин, вооружившись кухонным ножом, пришел в квартиру, где проживал его оппонент, и нанес ему удар в область груди и живота. Через некоторое время после случившегося потерпевший скончался.

Впоследствии обвиняемый раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию преступления.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Колышлейского районного суда.

Напомним: в тот же месяц аналогичный случай, но без смертельного исхода, произошел в Кузнецке. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения был осужден 25-летний мужчина, который, поругавшись с товарищем, ударил его в грудь кухонным ножом, повредив сердце.