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Криминал | Жителя Колышлейского района убили ударом ножа в грудь и живот

20.04.2017|14:49
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В Колышлейском районе мужчина осужден за убийство знакомого. В январе этого года после ссоры с товарищем пьяный сельчанин, вооружившись кухонным ножом, пришел в квартиру, где проживал его оппонент, и нанес ему удар в область груди и живота. Через некоторое время после случившегося потерпевший скончался.

Впоследствии обвиняемый раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию преступления.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Колышлейского районного суда.

Напомним: в тот же месяц аналогичный случай, но без смертельного исхода, произошел в Кузнецке. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения был осужден 25-летний мужчина, который, поругавшись с товарищем, ударил его в грудь кухонным ножом, повредив сердце.

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Гость|20.04.2017 15:05|

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Интересно если бы он не раскаялся и не пролил крокодиловы слезы его расстреляли бы или как?

Гость|20.04.2017 15:06|

penzainform.ru писал(a):

25-летний мужчина,
На скоКо? Надо бы на 25 каторги.

Имя: Гость
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