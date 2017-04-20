20.04.2017 | 16:47

Житель Шемышейского района отправится в колонию за избиение гражданской жены. После ссоры, которая закончилась рукоприкладством, потерпевшая оказалась на больничной койке. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Конфликт между гражданскими супругами разгорелся 13 декабря прошлого года. В итоге мужчина так ударил свою подругу кулаком в лицо, что она получила открытый перелом челюсти.

Дело рассмотрел мировой суд, который учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у виновного маленького ребенка. А вот отягчающим обстоятельством для ранее привлекавшегося к уголовной ответственности мужчины стал рецидив преступлений.

Мировой судья, посчитав, что гражданин совершил преступление небольшой тяжести, приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с наказанием, потерпевшая подала апелляционную жалобу, которую районный суд оставил без удовлетворения.

Напомним: аналогичный случай произошел в одной из деревень Колышлейского района. Распаленный ссорой супруг схватил металлический противень, ударил жену и сломал ей нижнюю челюсть. Он был осужден на один год лишения свободы условно.