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Криминал | Ударом кулака житель Шемышейского района сломал женщине челюсть

20.04.2017|16:47
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Житель Шемышейского района отправится в колонию за избиение гражданской жены. После ссоры, которая закончилась рукоприкладством, потерпевшая оказалась на больничной койке. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Конфликт между гражданскими супругами разгорелся 13 декабря прошлого года. В итоге мужчина так ударил свою подругу кулаком в лицо, что она получила открытый перелом челюсти.

Дело рассмотрел мировой суд, который учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у виновного маленького ребенка. А вот отягчающим обстоятельством для ранее привлекавшегося к уголовной ответственности мужчины стал рецидив преступлений.

Мировой судья, посчитав, что гражданин совершил преступление небольшой тяжести, приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с наказанием, потерпевшая подала апелляционную жалобу, которую районный суд оставил без удовлетворения.

Напомним: аналогичный случай произошел в одной из деревень Колышлейского района. Распаленный ссорой супруг схватил металлический противень, ударил жену и сломал ей нижнюю челюсть. Он был осужден на один год лишения свободы условно.

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Гость|20.04.2017 17:25|

а как же статья о дикриминализации побоев ?

Гость|20.04.2017 17:26|

так домашние побои вывели из под уголовной статьи

Гость|20.04.2017 17:29|

Гость писал(a):

так домашние побои вывели из под уголовной статьи
Не вывели.

Гость|20.04.2017 17:43|

а бутылку пива унести 3 года тюрьмы

Гость|20.04.2017 18:12|

penzainform.ru писал(a):

Конфликт между гражданскими супругами разгорелся 13 декабря прошлого года. В итоге мужчина так ударил свою подругу кулаком в лицо, что она получила открытый перелом челюсти.
Это говорит о том, что женщина перешла грань того, что с мужчиной говорить с позиции силы слова непозволительно, а только силой убеждения и женской слабостью.

Гость|20.04.2017 18:15|

А на фото кулак оригинальный? Или опять подделка от редакторов?

Имя: Гость
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