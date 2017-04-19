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Криминал | Зареченка отдала деньги мошеннику, обещавшему сдать ей квартиру в Сочи

19.04.2017|10:04
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30-летняя жительница Заречного, решившая отдохнуть на берегу Черного моря, стала жертвой интернет-мошенника.

13 апреля женщина нашла на популярном сайте объявление о сдаче однокомнатной квартиры в Сочи и позвонила по указанному номеру. Мужчина на другом конце провода представился Максимом и попросил перечислить предоплату за жилье.

«Злоумышленник назвал потерпевшей номер своей банковской карты. После того как она в тот же день перевела 1 700 рублей, Максим перестал выходить на связь. Впоследствии было установлено, что номер мошенника зарегистрирован в Санкт-Петербурге», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в последнее время такой вид мошенничества набирает обороты. Аферисты, втираясь в доверие к жертвам, даже предоставляют скан своего паспорта или свои фотографии в предлагаемой в аренду квартире. Однако эти данные в итоге оказываются липовыми.

«Чтобы обезопасить себя при аренде квартиры в другом городе, обратите внимание на соответствие условий проживания и стоимости жилья. Добросовестный владелец квартиры будет интересоваться вашей личностью, задавать вопросы. Просьба сразу перечислить предоплату характерна для мошенников», - пишет издание.

Источник — gorodz.info
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Гость|19.04.2017 10:22|

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