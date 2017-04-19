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Криминал | В Пензе из ресторана украли три кресла, четыре стула и вешалку

19.04.2017|16:38
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В Пензе из ресторана на улице Красной похитили напольную вешалку, четыре стула и три кресла. Об этом в полицию сообщил представитель коммерческой организации.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 25-летний пензенец. Во время опроса он признался в содеянном.

«Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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Гость|19.04.2017 16:55|

В Пензе задержаны сотрудники организации, называвшей себя международной медицинской клиникой, пациентов которой принуждали брать большие кредиты, сообщает сайт МВД РФ.

Имя: Гость
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