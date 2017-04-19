В Пензе из ресторана на улице Красной похитили напольную вешалку, четыре стула и три кресла. Об этом в полицию сообщил представитель коммерческой организации.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 25-летний пензенец. Во время опроса он признался в содеянном.
«Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В Пензе задержаны сотрудники организации, называвшей себя международной медицинской клиникой, пациентов которой принуждали брать большие кредиты, сообщает сайт МВД РФ.