19.04.2017 | 16:38

В Пензе из ресторана на улице Красной похитили напольную вешалку, четыре стула и три кресла. Об этом в полицию сообщил представитель коммерческой организации.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 25-летний пензенец. Во время опроса он признался в содеянном.

«Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.