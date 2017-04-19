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Криминал | В Городищенском районе два директора оштрафованы за невыплату зарплаты

19.04.2017|09:08
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В Городищенском районе руководители предприятий ООО «Галактика 58» и ООО «ТрансАвто», не выплачивавшие зарплату сотрудникам больше двух месяцев, привлечены к уголовной ответственности.

Директор первой фирмы не выдавала деньги восьми работникам в период с января по март 2016 года.

Общая сумма задолженности составила 184 942 рубля, и до настоящего времени она не погашена, поскольку у предприятия нет средств.

Суд оштрафовал руководительницу на 120 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в следственном управлении СК России по Пензенской области.

Директор «ТрансАвто» в период с января по июнь прошлого года полностью не рассчитывался с одним из своих сотрудников. Сумма задолженности составила 20 880 рублей.

В данном случае руководитель возместил работнику причиненный ущерб в полном объеме, в связи с чем уголовное дело в отношении него было прекращено. Ему назначен штраф в размере 48 тысяч рублей.

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Гость|19.04.2017 10:14|

А государство отвечает за падение рубля произошедшее по вине цбрф? Какие то компенсации будут? Или только мечник вернут убытки?)

Имя: Гость
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