В Городищенском районе руководители предприятий ООО «Галактика 58» и ООО «ТрансАвто», не выплачивавшие зарплату сотрудникам больше двух месяцев, привлечены к уголовной ответственности.
Директор первой фирмы не выдавала деньги восьми работникам в период с января по март 2016 года.
Общая сумма задолженности составила 184 942 рубля, и до настоящего времени она не погашена, поскольку у предприятия нет средств.
Суд оштрафовал руководительницу на 120 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в следственном управлении СК России по Пензенской области.
Директор «ТрансАвто» в период с января по июнь прошлого года полностью не рассчитывался с одним из своих сотрудников. Сумма задолженности составила 20 880 рублей.
В данном случае руководитель возместил работнику причиненный ущерб в полном объеме, в связи с чем уголовное дело в отношении него было прекращено. Ему назначен штраф в размере 48 тысяч рублей.
А государство отвечает за падение рубля произошедшее по вине цбрф? Какие то компенсации будут? Или только мечник вернут убытки?)