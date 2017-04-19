19.04.2017 | 13:53

Сотрудники полиции Мокшанского района устанавливают мошенников, жертвой которых стала 24-летняя гражданка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

На странице одного из пользователей социальной сети «ВКонтакте» молодая женщина увидела объявление о том, что компания - производитель мобильной электроники проводит розыгрыш призов. После этого ей пришло сообщение от обладателя страницы, что она якобы выиграла сотовый телефон. Но прежде чем забрать его, необходимо перечислить 250 рублей на счет номера сотовой связи.

Женщина позвонила по указанному в сообщении номеру. Ответивший ей неизвестный предупредил, что доставка телефона будет стоить 900 рублей, и она, предвкушая новый мобильник, перечислила деньги.

Еще пять дней аферисты связывались со «счастливицей» и докладывали об очередных изменениях условий курьерской доставки, требуя все новые и новые суммы. В общей сложности поверившая в удачу женщина перевела 18 тысяч рублей.

Наконец, поняв, что ее обманывают, жертва мошенников обратилась в полицию. Как выяснилось, она знала о подобных методах обмана, но желание стать владелицей нового аппарата одержало верх над осторожностью.