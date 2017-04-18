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Криминал | Забивший насмерть сельчанина парень проведет в колонии более 6 лет

18.04.2017|11:58
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Суд вынес приговор виновнику преступления, произошедшего в Никольском районе.

Напомним: 6 ноября 2016 года в селе Мокрая Поляна было обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Как установило следствие, в ночь на 5 ноября в доме потерпевшего компания местных жителей распивала спиртное. Хозяин начал оскорблять 25-летнего гостя, имевшего спортивное прошлое. В ответ на брань нетрезвый тяжелоатлет начал бить обидчика кулаками по голове и нанес ему черепно-мозговую траву. На следующий день владелец дома скончался.

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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Гость|18.04.2017 12:15|

фото можно какое-то поинтереснее поставить ?

Гость|18.04.2017 12:24|

Мокруха в мокрой поляне

Гость|18.04.2017 12:26|

Не удивился бы если написали бы менее 7 лет, менее 15 лет или более 1 года

Гость|18.04.2017 12:27|

А почему не условно? Традиции нельзя нарушать

Гость|18.04.2017 13:15|

penzainform.ru писал(a):

25-летнего гостя, имевшего спортивное прошлое.
И в какой-же банде состоял..

Имя: Гость
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