18.04.2017 | 11:58

Суд вынес приговор виновнику преступления, произошедшего в Никольском районе.

Напомним: 6 ноября 2016 года в селе Мокрая Поляна было обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Как установило следствие, в ночь на 5 ноября в доме потерпевшего компания местных жителей распивала спиртное. Хозяин начал оскорблять 25-летнего гостя, имевшего спортивное прошлое. В ответ на брань нетрезвый тяжелоатлет начал бить обидчика кулаками по голове и нанес ему черепно-мозговую траву. На следующий день владелец дома скончался.

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.