18.04.2017 | 13:31

Сердобский городской суд вынес обвинительный приговор местному индивидуальному предпринимателю за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, а также использование поддельных федеральных марок.

В начале ноября прошлого года мужчина купил на продажу алкоголь по 50 рублей за бутылку объемом 0,5 литра различного наименования. Приобретенный товар он хранил на производственно-торговой базе в Сердобске, реализуя его среди своих знакомых.

Во время осмотра базы полицейские изъяли 6 974 бутылки на общую сумму более 1 млн 200 тысяч рублей. Наклеенные на тару марки были отправлены на экспертизу, которая выявила, что их изготавливал не Гознак.

В результате предпринимателю было назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно с испытательным сроком на четыре года. Также бизнесмен обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.