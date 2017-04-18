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Криминал | В Сердобске у бизнесмена изъяли алкоголь на 1 млн 200 тысяч рублей

18.04.2017|13:31
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Сердобский городской суд вынес обвинительный приговор местному индивидуальному предпринимателю за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, а также использование поддельных федеральных марок.

В начале ноября прошлого года мужчина купил на продажу алкоголь по 50 рублей за бутылку объемом 0,5 литра различного наименования. Приобретенный товар он хранил на производственно-торговой базе в Сердобске, реализуя его среди своих знакомых.

Во время осмотра базы полицейские изъяли 6 974 бутылки на общую сумму более 1 млн 200 тысяч рублей. Наклеенные на тару марки были отправлены на экспертизу, которая выявила, что их изготавливал не Гознак.

В результате предпринимателю было назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно с испытательным сроком на четыре года. Также бизнесмен обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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Гость|18.04.2017 14:00|

Хорошо если система заработала, а не просто не поделился.

Гость|18.04.2017 14:02|

penzainform.ru писал(a):

6 974 бутылки на общую сумму более 1 млн 200 тысяч рублей.
Получается по 170 за бутылку?

Эт если самогон будут изымать у какой бабки то там тоже не по закупке будет а со всеми её накрутками?

Бред какой-то.

Гость|18.04.2017 14:10|

Так ему и надо.

Гость|18.04.2017 14:18|

И как ево фамилие?

Имя: Гость
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