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Криминал | В Неверкинском районе астраханец обвиняется в кражах скота

18.04.2017|11:16
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38-летний уроженец Астраханской области обвиняется в 19 кражах крупного рогатого скота и лошадей.

«По версии следствия, с июля 2011 по октябрь 2016 года мужчина совершил 11 краж животных на территории Неверкинского района, одну – в Кузнецком районе и семь – в Саратовской области. Общая сумма ущерба составила 1 млн 942 тыс. 50 руб.», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

По словам астраханца, животных он продавал скупщикам.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Неверкинский районный суд.

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