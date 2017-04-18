18.04.2017 | 11:16

38-летний уроженец Астраханской области обвиняется в 19 кражах крупного рогатого скота и лошадей.

«По версии следствия, с июля 2011 по октябрь 2016 года мужчина совершил 11 краж животных на территории Неверкинского района, одну – в Кузнецком районе и семь – в Саратовской области. Общая сумма ущерба составила 1 млн 942 тыс. 50 руб.», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

По словам астраханца, животных он продавал скупщикам.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Неверкинский районный суд.