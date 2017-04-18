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Криминал | Пензенца оштрафовали на 50 тысяч за посылку с наркотиком из Испании

18.04.2017|11:21
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Октябрьский районный суд признал пензенца виновным в перемещении через таможенную границу наркотических средств.

В сентябре 2016 года 38-летний житель областного центра через испанский интернет-ресурс заказал на свой домашний адрес ЛСД, заплатив за наркотик 15 000 рублей.

«После отправки из Испании посылки подсудимому пришел на e-mail почтовый идентификатор, по которому он отслеживал перемещение отправления через таможенную границу в аэропорту Домодедово, затем в главном центре магистральных перевозок «Почты России», позже в одном из отделений почтовой связи г. Пензы», - сообщили в пресс-службе суда.

3 октября мужчина получил международную посылку, после чего был задержан. В результате ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафа в размере 50 000 рублей.

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Гость|18.04.2017 11:50|

penzainform.ru писал(a):

через таможенную границу в аэропорту Домодедово, затем в главном центре магистральных перевозок «Почты России»
Граница НЕ на замке ?

Имя: Гость
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