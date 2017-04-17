17.04.2017 | 09:41

Зареченский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

В марте 2012 года тот познакомился с женщиной и решил использовать ее благорасположение в корыстных целях. У него не было собственных источников дохода, поэтому он задумал завладеть деньгами новой знакомой.

Мошенник уговорил ее взять в кредит ноутбук стоимостью 34 990 рублей, затем продать его и дать ему деньги в якобы долг. При этом он обещал полностью погасить кредит, хотя не собирался этого делать.

Получив 22 000 рублей, зареченец пообещал знакомой полностью погасить ее кредит. Однако слова не сдержал, а просто потратил деньги.

Примечательно, что на момент совершения преступления зареченец не был судим, однако в октябре 2016 года ему вынесли приговор за другое преступление. Сейчас он отбывает за него наказание и имеет положительные характеристики.

«По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев 20 дней с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба Зареченского городского суда.