Следственное управление СК РФ по области проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней жительницы Пензы, запечатленного на видео, которое затем было размещено на одном из городских интернет-порталов.
Также публиковалась информация о том, что в отношении девушки было совершено преступление против половой неприкосновенности.
Следователи установили личности всех участников инцидента и выяснили, что сообщение об изнасиловании не соответствует действительности.
«Как следует из пояснений девушки, она находилась в гостях у своего знакомого, где они употребляли спиртные напитки. За якобы разбитую раковину в ванной хозяин квартиры нанес ей несколько ударов ногой, что содержит признаки административного правонарушения (ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»)», - сообщили в следственном управлении.
Девушка пояснила, что преступлений сексуального характера в отношении нее не совершалось.
«По итогам проверки органом следствия будет принято процессуальное решение», - резюмировали в управлении.
penzainform.ru писал(a):Таки побои декриминализировали? И отвесить пяток-десяток лещей (ну без нанесения само собой) теперь что улицу в неположенном месте перейти? Круто, круто...