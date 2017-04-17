17.04.2017 | 12:07

Следственное управление СК РФ по области проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней жительницы Пензы, запечатленного на видео, которое затем было размещено на одном из городских интернет-порталов.

Также публиковалась информация о том, что в отношении девушки было совершено преступление против половой неприкосновенности.

Следователи установили личности всех участников инцидента и выяснили, что сообщение об изнасиловании не соответствует действительности.

«Как следует из пояснений девушки, она находилась в гостях у своего знакомого, где они употребляли спиртные напитки. За якобы разбитую раковину в ванной хозяин квартиры нанес ей несколько ударов ногой, что содержит признаки административного правонарушения (ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»)», - сообщили в следственном управлении.

Девушка пояснила, что преступлений сексуального характера в отношении нее не совершалось.

«По итогам проверки органом следствия будет принято процессуальное решение», - резюмировали в управлении.