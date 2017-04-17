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Криминал | В Пензе несовершеннолетнюю девушку избили за сломанную раковину

17.04.2017|12:07
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Следственное управление СК РФ по области проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней жительницы Пензы, запечатленного на видео, которое затем было размещено на одном из городских интернет-порталов.

Также публиковалась информация о том, что в отношении девушки было совершено преступление против половой неприкосновенности.

Следователи установили личности всех участников инцидента и выяснили, что сообщение об изнасиловании не соответствует действительности.

«Как следует из пояснений девушки, она находилась в гостях у своего знакомого, где они употребляли спиртные напитки. За якобы разбитую раковину в ванной хозяин квартиры нанес ей несколько ударов ногой, что содержит признаки административного правонарушения (ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»)», - сообщили в следственном управлении.

Девушка пояснила, что преступлений сексуального характера в отношении нее не совершалось.

«По итогам проверки органом следствия будет принято процессуальное решение», - резюмировали в управлении.

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Гость|17.04.2017 12:31|

penzainform.ru писал(a):

хозяин квартиры нанес ей несколько ударов ногой, что содержит признаки административного правонарушения
Таки побои декриминализировали? И отвесить пяток-десяток лещей (ну без нанесения само собой) теперь что улицу в неположенном месте перейти? Круто, круто...

Гость|17.04.2017 12:38|

Гость писал(a):

Таки побои декриминализировали? И отвесить пяток-десяток лещей (ну без нанесения само собой)
Только в случае впервые. Во второй раз - по полной вкатят срок.

Гость|17.04.2017 12:45|

Ну и хозяин, гостеприимством не наделён , раковина дороже репутации, вот и приди к такому в гости, у него поди всё на соплях держится, и если вдруг что-то отвалится он ещё и отпиннает.

Гость|17.04.2017 12:47|

Мужик че сказать... девочку с ноги...Теперь походу очкует сидит.

Гость|17.04.2017 12:48|

Репортаж о жизни маргинальных слоёв.

Гость|17.04.2017 12:50|

Какой ещё мужик. Это быдло пьяное. Да и девушка, несовершеннолетняя, распивающая спиртное в гостях, явно симпатии не вызывает.

Гость|17.04.2017 12:53|

несовершеннолетняя девушка и ХОЗЯИН квартиры. Это сколько же ему лет! А статья за спаивание несовершеннолетних????

Гость|17.04.2017 12:55|

Гость писал(a):

А статья за спаивание несовершеннолетних????
Это нужно еще бумажки заполнять, одной стать хватит.

Гость|17.04.2017 13:00|

Гость писал(a):

несовершеннолетняя девушка и ХОЗЯИН квартиры. Это сколько же ему лет! А статья за спаивание несовершеннолетних????
Чо пристали к парню? Нормальный чел, только собутыльника в девчонке видел, а мог бы и, как грится на честь девичью посягнуть

Гость|17.04.2017 13:01|

Парень прав , она разбила раковину , обблевала всё вокруг, за что и получила несколько пендалей. С бабами вообще нужно построже, тогда порядок будет. По существу что такое баба? Это подсумок , который позволяет выносить ребёнка для продления рода, так же она греет постель перед сном. Ну и ей можно пользоваться так же как справляя естественные нужды мы пользуемся унитазом.Чтобы снизить уровень тестостерона у себя мы пользуемся бабой. Так говорит высшая философия.

Имя: Гость
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