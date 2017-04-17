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Криминал | Решив вернуть пропитые деньги, трое пензенцев украли из бара сейф

17.04.2017|11:01
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Ночной покой владелицы трактира, расположенного на улице Чаадаева в Пензе, нарушил звонок охранника торговой точки. Мужчина сообщил, что в помещении сработала сигнализация, он прибыл на место и обнаружил, что злоумышленники вынесли сейф, в котором находилось более 21 тысячи рублей.

Бизнес-леди немедленно обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно установили подозреваемых, ими оказались трое пензенцев в возрасте от 23 до 27 лет.

На допросе задержанные рассказали, что накануне они значительно потратились в трактире на спиртное и решили вернуть деньги, вскрыв после закрытия бара стоявший там терминал. Ночью один из пензенцев остался караулить на улице, а двое влезли в помещение через окно. Открыть терминал они не сумели, однако нашли сейф с деньгами и решили его украсть.

Ночные воры покинули бар только после того, как сработала сигнализация. Но им не удалось воспользоваться деньгами из сейфа: стражи порядка раскрыли преступление по горячим следам.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|17.04.2017 11:32|

Пропитое не вернуть...как ни крути! Зеленый змей все мировое бабло запылесосит из всех карманов и заначек !

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