17.04.2017 | 11:01

Ночной покой владелицы трактира, расположенного на улице Чаадаева в Пензе, нарушил звонок охранника торговой точки. Мужчина сообщил, что в помещении сработала сигнализация, он прибыл на место и обнаружил, что злоумышленники вынесли сейф, в котором находилось более 21 тысячи рублей.

Бизнес-леди немедленно обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно установили подозреваемых, ими оказались трое пензенцев в возрасте от 23 до 27 лет.

На допросе задержанные рассказали, что накануне они значительно потратились в трактире на спиртное и решили вернуть деньги, вскрыв после закрытия бара стоявший там терминал. Ночью один из пензенцев остался караулить на улице, а двое влезли в помещение через окно. Открыть терминал они не сумели, однако нашли сейф с деньгами и решили его украсть.

Ночные воры покинули бар только после того, как сработала сигнализация. Но им не удалось воспользоваться деньгами из сейфа: стражи порядка раскрыли преступление по горячим следам.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.