17.04.2017 | 17:28

Суд вынес приговор бывшей главе администрации рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат и покушении на дачу взятки должностному лицу.

Руководитель администрации подала фиктивные документы, на основании которых ее сын вошел в список кандидатов на улучшение жилищных условий. Министерство сельского хозяйства Пензенской области предоставило ему социальную выплату в размере 524 300 рублей на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

Кроме того, женщина составила два договора о предоставлении ее родственникам в социальный наем дома в Кузнецком районе. В дальнейшем ее родня зарегистрировалась по этому адресу, но фактически никогда там не жила. При этом дом не был муниципальной собственностью, а его владелец не знал о том, что у него прописаны чужие люди.

Когда правоохранительные органы начали проводить проверку, чиновница предложила оперуполномоченному взятку в 20 000 рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Однако сотрудник полиции денег не взял, а женщину задержали с поличным.

Во время следствия бывшая глава поселковой администрации полностью возместила ущерб. Она приговорена к условному лишению свободы на 2,5 года. Кроме того, она еще три года не сможет занимать должности в органах местного самоуправления.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пензенской области.