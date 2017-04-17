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Криминал | Бывшая чиновница осуждена за мошенничество и попытку дать взятку

17.04.2017|17:28
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Суд вынес приговор бывшей главе администрации рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат и покушении на дачу взятки должностному лицу.

Руководитель администрации подала фиктивные документы, на основании которых ее сын вошел в список кандидатов на улучшение жилищных условий. Министерство сельского хозяйства Пензенской области предоставило ему социальную выплату в размере 524 300 рублей на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

Кроме того, женщина составила два договора о предоставлении ее родственникам в социальный наем дома в Кузнецком районе. В дальнейшем ее родня зарегистрировалась по этому адресу, но фактически никогда там не жила. При этом дом не был муниципальной собственностью, а его владелец не знал о том, что у него прописаны чужие люди.

Когда правоохранительные органы начали проводить проверку, чиновница предложила оперуполномоченному взятку в 20 000 рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Однако сотрудник полиции денег не взял, а женщину задержали с поличным.

Во время следствия бывшая глава поселковой администрации полностью возместила ущерб. Она приговорена к условному лишению свободы на 2,5 года. Кроме того, она еще три года не сможет занимать должности в органах местного самоуправления.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пензенской области.

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Гость|17.04.2017 17:58|

Если бы всё это проделал простой сидел бы лет пять общего.

Гость|17.04.2017 18:04|

Однако сотрудник полиции денег не взял..

Правильно сделал, предложила бы 500 т - 1 лимон,задумался б..

Гость|17.04.2017 18:21|

Не смешите мои тапки, на улучшение жил условий каких (чьих) молодых семей ушло 45 мио, хоть один репортаж был?

А вот деньги были.

Так что, даже глубоко в мэрии и обл правительстве копать не надо.

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