13.04.2017 | 09:09

Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области проводят служебную проверку в отношении полицейского, злоупотребившего должностными полномочиями.

По предварительной информации, участковый уполномоченный получил от гражданки сообщение о краже, произошедшей в ее домовладении. Однако страж порядка не стал регистрировать заявление и таким образом укрыл факт хищения.

Впоследствии женщина обратилась в дежурную часть местного отдела полиции, и ее сообщение было зарегистрировано, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«В отношении данного сотрудника назначена служебная проверка. По ее результатам будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел, а также привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности. Он также будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.