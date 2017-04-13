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Криминал | Сотрудник полиции может быть уволен за незарегистрированное заявление о краже

13.04.2017|09:09
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Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области проводят служебную проверку в отношении полицейского, злоупотребившего должностными полномочиями.

По предварительной информации, участковый уполномоченный получил от гражданки сообщение о краже, произошедшей в ее домовладении. Однако страж порядка не стал регистрировать заявление и таким образом укрыл факт хищения.

Впоследствии женщина обратилась в дежурную часть местного отдела полиции, и ее сообщение было зарегистрировано, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«В отношении данного сотрудника назначена служебная проверка. По ее результатам будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел, а также привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности. Он также будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|13.04.2017 09:30|

Странно.это ж ПОЛИЦЕЙСКИЙ.не верю.не может такого в их рядах быть.146% оклеветали

Гость|13.04.2017 09:50|

Полицейский раскрыл кражу ,вышел на людей,чьи покровители сфабриковали дело против сыщика тем самым добившись ено уволнения. Отомстили честному правоохранителю.

Гость|13.04.2017 09:54|

ст.128.1 и 306 УК РФ этой "умнице" если разъяснить подробно, то я думаю со 100% гарантией отпадут все вопросы к полицейскому. Сейчас принять бумажку вот от такой и перезвонить в дежурную часть и зачитать ее тем самым зарегистрировав в КУСП проще простого.

Гость|13.04.2017 10:05|

Может быть уволен.Да таких моментально гнать вместе с руководителями.

Гость|13.04.2017 10:33|

Поклеп. Не верю. Не мог полициейский отказать в помощи гражданке, не мог. Таких там нет.

Имя: Гость
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