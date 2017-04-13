13.04.2017 | 13:35

В Пензе 45-летняя горожанка лишилась крупной суммы, став жертвой телефонных мошенников.

Женщина обратилась в полицию, где рассказала, что в приложении Viber ей поступило сообщение от неизвестного абонента: «Напоминаем, по результатам маркетинговой акции ваш номер оказался призером и вы стали обладателем автомобиля Lexus LX 570. Информация по телефону...»

Пензячка перезвонила по указанному номеру и по просьбе собеседницы зарегистрировала электронный кошелек, на который положила 5 000 рублей. Затем она перевела деньги на счет банковской карты, указанный неизвестной, за участие в розыгрыше.

Через некоторое время горожанка вновь позвонила по заявленному в сообщении номеру, но ей ответила уже другая женщина. Она сказала, что для получения выигрыша необходимо заплатить 92 000 рублей в качестве комиссии, что пензячка и сделала.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.