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Криминал | Пензячка перевела мошенникам 97 тысяч за «выигранный» Lexus

13.04.2017|13:35
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В Пензе 45-летняя горожанка лишилась крупной суммы, став жертвой телефонных мошенников.

Женщина обратилась в полицию, где рассказала, что в приложении Viber ей поступило сообщение от неизвестного абонента: «Напоминаем, по результатам маркетинговой акции ваш номер оказался призером и вы стали обладателем автомобиля Lexus LX 570. Информация по телефону...»

Пензячка перезвонила по указанному номеру и по просьбе собеседницы зарегистрировала электронный кошелек, на который положила 5 000 рублей. Затем она перевела деньги на счет банковской карты, указанный неизвестной, за участие в розыгрыше.

Через некоторое время горожанка вновь позвонила по заявленному в сообщении номеру, но ей ответила уже другая женщина. Она сказала, что для получения выигрыша необходимо заплатить 92 000 рублей в качестве комиссии, что пензячка и сделала.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|13.04.2017 13:47|

лошара

Шашлычник|13.04.2017 13:48|

Халявы нахаляву не бывает

Гость|13.04.2017 13:49|

penzainform.ru писал(a):

Пензячка перезвонила
Почему нет информации, что она работает в областной администрации?

Гость|13.04.2017 13:50|

Не удивило.буртасы всегда выделялись непробиваемой щедростью при выигрыше лексусов

Гость|13.04.2017 14:05|

45 лет - а ума нет.

Гость|13.04.2017 14:21|

penzainform.ru писал(a):

Пензячка перезвонила по указанному номеру
... куда смотрит «Ликбез» кака така пензячка, если пензенец, причем с ударением на последний слог, то надо ПЕНЗЕНКА

Гость|13.04.2017 14:34|

мне тоже пришло такое же сообщение. Но я осталась без Лексуса и с деньгами))))))

Гость|13.04.2017 14:36|

Эт как же охота машину иметь. Хоть бы посоветовалась с кем-нибудь

Гость|13.04.2017 14:37|

Машина поимела владельца

Гость|13.04.2017 14:44|

Я что то не понял, знали ли потерпевшая о подобных способах мошенничества?

Гость|13.04.2017 14:44|

Гость писал(a):

мне тоже пришло такое же сообщение. Но я осталась без Лексуса и с деньгами))))))
сочувствуем всей пензой

Имя: Гость
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