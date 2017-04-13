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Криминал | 24-летний зареченец попался на уловку аферистки из Екатеринбурга

13.04.2017|11:45
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24-летний уроженец Заречного стал жертвой телефонной аферистки. Молодой человек жил в Пензе и мечтал вернуться в родной город, когда на сайте объявлений ему попалось сообщение о сдаче в Заречном внаем двухкомнатной квартиры.

Он позвонил по указанному номеру. Ответила девушка, которая представилась сотрудницей городского агентства недвижимости. Она предупредила, что за риелторские услуги клиент должен заплатить 4 000 рублей, и прислала СМС с номером банковской карты.

«После того как деньги были перечислены, девушка назвала адрес квартиры, однако такой улицы в Заречном не оказалось. Собеседница сказала, что, возможно, произошла ошибка, она пообещала уточнить адрес, но затем ее телефон оказался недоступен», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Зареченские полицейские провели проверку и установили, что молодой человек звонил в Екатеринбург.

Стражи порядка просят горожан при поиске квартир передавать деньги агентам по недвижимости только после подписания договора о сдаче жилья в аренду.

Источник — gorodz.info
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Шашлычник|13.04.2017 12:44|

penzainform.ru писал(a):

4-летний уроженец Заречного стал жертвой телефонной аферистки. Молодой человек жил в Пензе и мечтал вернуться в родной город
penzainform.ru писал(a):
однако такой улицы в Заречном не оказалось
родной город...

Гость|13.04.2017 12:46|

ЕЩЕ ОДИН ОЛЕНЬ СРЕДИ ЛОСЕЙ

Гость|13.04.2017 12:48|

Мужчины народ доверчивый, частенько попадаются на уловки разных аферисток.

Гость|13.04.2017 12:52|

Особенно в заречном

Гость|13.04.2017 12:59|

Лохов и в Пензе много, деревенские чики их разводят тока ну.

Шашлычник|13.04.2017 13:01|

Гость писал(a):

деревенские чики
на что разводят? на бутылку Бакарди в мажорном кабаке?

Гость|13.04.2017 13:05|

Шашлычник писал(a):

на что разводят?
На брак, оттяпать имущество, жить на алименты. Таких примеров вал известно мне.

Гость|13.04.2017 13:18|

penzainform.ru писал(a):

24-летний уроженец Заречного
... как..как говоришь ...засречинец

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