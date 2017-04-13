13.04.2017 | 11:45

24-летний уроженец Заречного стал жертвой телефонной аферистки. Молодой человек жил в Пензе и мечтал вернуться в родной город, когда на сайте объявлений ему попалось сообщение о сдаче в Заречном внаем двухкомнатной квартиры.

Он позвонил по указанному номеру. Ответила девушка, которая представилась сотрудницей городского агентства недвижимости. Она предупредила, что за риелторские услуги клиент должен заплатить 4 000 рублей, и прислала СМС с номером банковской карты.

«После того как деньги были перечислены, девушка назвала адрес квартиры, однако такой улицы в Заречном не оказалось. Собеседница сказала, что, возможно, произошла ошибка, она пообещала уточнить адрес, но затем ее телефон оказался недоступен», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Зареченские полицейские провели проверку и установили, что молодой человек звонил в Екатеринбург.

Стражи порядка просят горожан при поиске квартир передавать деньги агентам по недвижимости только после подписания договора о сдаче жилья в аренду.