12.04.2017 | 10:22

Вступил в силу приговор, вынесенный жителю Малой Сердобы. Мужчина признан виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

24 февраля этого года на одной из улиц райцентра 47-летний нетрезвый гражданин увидел ВАЗ-2110 с ключами в замке зажигания. В салоне никого не было, и пешеход, несмотря на отсутствие водительских прав, переквалифицировался в шофера: сел за руль, завел машину и уехал.

«Суд учел то, что в содеянном он чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.