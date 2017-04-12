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Криминал | Житель Малой Сердобы прокатился на чужой машине за 10 тысяч рублей

12.04.2017|10:22
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Вступил в силу приговор, вынесенный жителю Малой Сердобы. Мужчина признан виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

24 февраля этого года на одной из улиц райцентра 47-летний нетрезвый гражданин увидел ВАЗ-2110 с ключами в замке зажигания. В салоне никого не было, и пешеход, несмотря на отсутствие водительских прав, переквалифицировался в шофера: сел за руль, завел машину и уехал.

«Суд учел то, что в содеянном он чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

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Гость|12.04.2017 10:44|

Малосердобинские МОРДВА не поймут, снева угонять авто будут.

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