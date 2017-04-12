12.04.2017 | 13:24

В Пензе начальник почтового отделения осужден за хищение чужого имущества. В период с декабря 2015 по март 2016 года он присваивал себе находившиеся в кассе и сейфе деньги, предназначенные для выдачи пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат, а также поступавшие от населения платежи за ЖКХ.

После этого мужчина вносил в ежедневно отправляемые отчеты ложные сведения, завышая сумму денежных средств.

В результате он похитил вверенные ему учреждением 306 348 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Впоследствии гражданин полностью признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на полтора года. В счет возмещения причиненного ущерба с пензенца взыскали принадлежавший ему автомобиль.