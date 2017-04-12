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Криминал | Украденные в Иссинском районе уголки обнаружились в Мордовии

12.04.2017|09:44
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60 метров металлического уголка пропало с фермы, расположенной в селе Старый Трехсвятск Иссинского района. Об этом в полицию заявил представитель сельскохозяйственной организации.

В соседние районы была разослана ориентировка на розыск преступников. Два часа спустя сотрудники ГИБДД задержали в Инсарском районе Республики Мордовия грузовик, которым управлял 36-летний житель Саранска. В кузове стражи порядка обнаружили похищенные уголки.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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