12.04.2017 | 14:30

Пензенские полицейские разыскивают преступную троицу. В поле зрения правоохранительных органов попали люди, обманувшие пенсионерку.

Жительницу Арбекова напугали якобы грядущим дефолтом. Женщина поверила и беспрекословно выполнила указания мошенников: сбегала домой, забрала сбережения и сняла со счета в банке все, что копила на черный день. Злоумышленники поджидали ее.

«К ним подошла еще одна неизвестная гражданка, которая рассказала, что только что получила компенсацию, и показала деньги. У потерпевшей сложилось впечатление, что она видит крупную сумму. Ей сообщили, что свои сбережения нужно отдать сейчас, а компенсацию получить потом в инкассаторской машине», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Пенсионерка из рук в руки передала 125 тысяч рублей. Ее окольными путями повели якобы к банковскому автомобилю. На полпути один из мошенников сказал, что забыл важную бумагу, помчался за ней. Женщина ждала его долго, а после пошла в полицию.

«Называют приметы: женщина плотного телосложения, на вид ей 40-45 лет, лицо широкое, волосы светлые, собранные в пучок. Была одета в болоньевую куртку с рисунком в виде ромбов», - уточнила Ольга Евдокимова.

Ее подельнице около 40 лет, она не выше 160 см, светловолосая. Мужчине примерно 30 лет, он худощавый, рост 160 см, волосы русые. Полицейские просят звонить по телефонам 02 и 102 (с мобильного).