Пензенское информационное агентство|18+|Среда|12 апр 2017|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.26  |  $  56.76
 

Криминал | Молодой пензенец убил 36-летнего знакомого за старые обиды

12.04.2017|17:31
Печать

22-летний пензенец признан виновным в убийстве 36-летнего жителя Колышлейского района.

11 января молодой человек приехал в гости к родственникам в село Хопер. На следующий день нетрезвый парень вспомнил старые обиды и решил отомстить одному из местных жителей. Вооружившись ножом, он отправился в дом, где находился сельчанин.

«Там обвиняемый нанес ему один удар в область груди, после чего вернулся к себе и лег спать. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время», - сообщили в СУ СК РФ по области.

Суд приговорил пензенца к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!