12.04.2017 | 17:31

22-летний пензенец признан виновным в убийстве 36-летнего жителя Колышлейского района.

11 января молодой человек приехал в гости к родственникам в село Хопер. На следующий день нетрезвый парень вспомнил старые обиды и решил отомстить одному из местных жителей. Вооружившись ножом, он отправился в дом, где находился сельчанин.

«Там обвиняемый нанес ему один удар в область груди, после чего вернулся к себе и лег спать. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время», - сообщили в СУ СК РФ по области.

Суд приговорил пензенца к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.