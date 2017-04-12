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Криминал | Директор нижнеломовского детдома присвоила благотворительную помощь

12.04.2017|09:09
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В понедельник, 10 апреля, суд вынес приговор бывшей руководительнице Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Она признана виновной в хищении вверенного ей имущества.

8 мая 2015 года благотворительный фонд перечислил на лицевой счет директора 60 000 рублей в качестве безвозмездной помощи детям. Руководитель организации на 13 050 рублей приобрела имущество для организации, а оставшиеся 46 950 рублей присвоила и потратила по своему усмотрению.

9 июня 2015 года директор детдома направила в адрес благотворительного фонда благодарственное письмо, в котором сообщила, что все средства в полном объеме использованы на нужды учреждения.

В судебном заседании гражданка полностью признала свою вину и возместила ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств она приговорена к одному году лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба Нижнеломовского районного суда.

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Гость|12.04.2017 09:17|

А не написала бы благодарственное письмо, глядишь бы и обошлось. И так из-за какой-то ерунды раздули дело ей-богу..

Гость|12.04.2017 09:18|

У сирот брать - последнее дело, так нельзя.

Гость|12.04.2017 09:47|

40.000 достаточно было присвоить. Она трудится на путинскую подачку вы тоже её поймите.

Гость|12.04.2017 09:54|

нашли вора и представили как настоящую . вряд ли себе взяла скорее всего нецелевой расход ,ей на месте виднее где дыры пока в пропасть на превратились .

настоящих воров не судят . наши законы не для них . их отпускают и все возвращают + еще и должности повыше

Гость|12.04.2017 10:01|

penzainform.ru писал(a):

46 950 рублей присвоила и потратила по своему усмотрению
... А это как «потратила по своему усмотрению»? ... Господа Журналисты, поясните пожалуйста, а то все «туманно»

Гость|12.04.2017 10:02|

penzainform.ru писал(a):

8 мая 2015 года благотворительный фонд перечислил на лицевой счет директора
почему на личный лицевой счёт?

Гость|12.04.2017 10:04|

penzainform.ru писал(a):

В судебном заседании гражданка полностью признала свою вину и возместила ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств она приговорена к одному году лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.
таких сволочей лет на 20 сажать с возмещением в трёхкратном размере похищенного.штаф 10 тыс-это плевок судьи в себя плюнули

Имя: Гость
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