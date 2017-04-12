12.04.2017 | 09:09

В понедельник, 10 апреля, суд вынес приговор бывшей руководительнице Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Она признана виновной в хищении вверенного ей имущества.

8 мая 2015 года благотворительный фонд перечислил на лицевой счет директора 60 000 рублей в качестве безвозмездной помощи детям. Руководитель организации на 13 050 рублей приобрела имущество для организации, а оставшиеся 46 950 рублей присвоила и потратила по своему усмотрению.

9 июня 2015 года директор детдома направила в адрес благотворительного фонда благодарственное письмо, в котором сообщила, что все средства в полном объеме использованы на нужды учреждения.

В судебном заседании гражданка полностью признала свою вину и возместила ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств она приговорена к одному году лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба Нижнеломовского районного суда.