В понедельник, 10 апреля, суд вынес приговор бывшей руководительнице Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Она признана виновной в хищении вверенного ей имущества.
8 мая 2015 года благотворительный фонд перечислил на лицевой счет директора 60 000 рублей в качестве безвозмездной помощи детям. Руководитель организации на 13 050 рублей приобрела имущество для организации, а оставшиеся 46 950 рублей присвоила и потратила по своему усмотрению.
9 июня 2015 года директор детдома направила в адрес благотворительного фонда благодарственное письмо, в котором сообщила, что все средства в полном объеме использованы на нужды учреждения.
В судебном заседании гражданка полностью признала свою вину и возместила ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств она приговорена к одному году лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.
«Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба Нижнеломовского районного суда.
А не написала бы благодарственное письмо, глядишь бы и обошлось. И так из-за какой-то ерунды раздули дело ей-богу..