12.04.2017 | 14:11

В областном центре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в мошенничестве с банковскими картами. Им оказался 45-летний пензенец.

За помощью к полицейским обратилась 60-летняя женщина. На одном из сайтов в Интернете она разместила объявление о сдаче внаем квартиры. Спустя время ей позвонил незнакомец и сказал, что желает снять жилье и готов перечислить задаток.

Собеседник попросил пензячку подойти к ближайшему банкомату - якобы для того, чтобы проверить баланс. Вскоре он вновь перезвонил и сказал, что нечаянно перевел слишком большую сумму.

«Потенциальный арендатор» так убедительно просил хозяйку квартиры вернуть 10 тысяч рублей, что она немедленно это сделала. Однако, проверив баланс, женщина поняла, что никаких денег ей не поступало.

Стражи порядка сумели раскрыть преступление и нашли предполагаемого афериста.

«Подозреваемый признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.