12.04.2017 | 14:59

В Тамале задержан 27-летний местный житель по подозрению в убийстве его знакомого. Преступление было совершено 10 апреля.

По предварительной версии, мужчина в доме 43-летнего приятеля распивал спиртное. Между ними случился конфликт, и подозреваемый несколько раз ударил хозяина жилища в область головы, а затем вонзил ему нож в область живота.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение в убийстве, в ходе допроса он дал признательные показания.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в управлении.