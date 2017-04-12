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Криминал | 27-летний житель Тамалы признался в убийстве знакомого

12.04.2017|14:59
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В Тамале задержан 27-летний местный житель по подозрению в убийстве его знакомого. Преступление было совершено 10 апреля.

По предварительной версии, мужчина в доме 43-летнего приятеля распивал спиртное. Между ними случился конфликт, и подозреваемый несколько раз ударил хозяина жилища в область головы, а затем вонзил ему нож в область живота.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение в убийстве, в ходе допроса он дал признательные показания.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в управлении.

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