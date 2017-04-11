Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|10:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.75  |  $  57.39
 

Криминал | В Пензе сбытчика героина приговорили к 6 годам колонии строгого режима

11.04.2017|09:33
Печать

Ленинский районный суда вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Пензенской области, которому инкриминировалось покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В августе 2016 года осужденный вступил в преступный сговор с двумя мужчинами и занялся сбытом героина на территории Пензы.

«Используя систему закладок в тайники, передавая информацию о них через СМС-сообщения и получая оплату через электронную систему моментальных платежей «Киви» (электронный кошелек), с августа по сентябрь 2016 года трое подельников осуществляли свой преступный бизнес бесконтактным способом, с использованием мер конспирации», - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

9 сентября осужденного задержали с почти 15 граммами героина.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!