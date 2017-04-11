11.04.2017 | 09:33

Ленинский районный суда вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Пензенской области, которому инкриминировалось покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В августе 2016 года осужденный вступил в преступный сговор с двумя мужчинами и занялся сбытом героина на территории Пензы.

«Используя систему закладок в тайники, передавая информацию о них через СМС-сообщения и получая оплату через электронную систему моментальных платежей «Киви» (электронный кошелек), с августа по сентябрь 2016 года трое подельников осуществляли свой преступный бизнес бесконтактным способом, с использованием мер конспирации», - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

9 сентября осужденного задержали с почти 15 граммами героина.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.