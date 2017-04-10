В Заречном 71-летний пенсионер может отправиться в тюрьму за угрозу убийством таксисту. ЧП произошло на улице Ленина.
Подъехав к дому, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выходить из машины и начал предъявлять претензии 50-летнему водителю.
Когда таксист попытался выпроводить пассажира, тот достал нож. Шофер испугался и отошел от автомобиля, но пожилой человек стал преследовать его, угрожая расправой.
«Только прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли утихомирить пенсионера», - сообщается на портале «Город-Z» со ссылкой на дознавателя МО МВД России по ЗАТО Заречный Анатолия Аристова.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Шофер испугался и отошел от автомобиля, но пожилой человек стал преследовать его, угрожая расправой.
«Только прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли утихомирить пенсионера»...вопрос каким образом вдруг прибыли сотрудники полиции и в каком месте от "места высадки" им удалось утихомирить старого лося ?