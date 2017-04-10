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Криминал | В Заречном 71-летний пенсионер с ножом преследовал таксиста

10.04.2017|15:50
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В Заречном 71-летний пенсионер может отправиться в тюрьму за угрозу убийством таксисту. ЧП произошло на улице Ленина.

Подъехав к дому, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выходить из машины и начал предъявлять претензии 50-летнему водителю.

Когда таксист попытался выпроводить пассажира, тот достал нож. Шофер испугался и отошел от автомобиля, но пожилой человек стал преследовать его, угрожая расправой.

«Только прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли утихомирить пенсионера», - сообщается на портале «Город-Z» со ссылкой на дознавателя МО МВД России по ЗАТО Заречный Анатолия Аристова.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Источник — gorodz.info
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Гость|10.04.2017 16:10|

Шофер испугался и отошел от автомобиля, но пожилой человек стал преследовать его, угрожая расправой.

«Только прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли утихомирить пенсионера»...вопрос каким образом вдруг прибыли сотрудники полиции и в каком месте от "места высадки" им удалось утихомирить старого лося ?

Гость|10.04.2017 16:11|

Вот гнида таксистская, а ещё они хотят чтобы им разрешили повысить стоимость проезда. Наверняка он тонкими психологическими приёмами вывел из себя пьяного пожилого человека, спровоцировал конфликт и развил его до нжей, а уж тогда и вызвал правоохранителей, чтобы в выглядеть в глазах ментов жертвой и что бы своей законопослушностью понравиться милиционерам.

Гость|10.04.2017 16:26|

А нож поди сам таксист и достал, и сам первым ударил пенсионера, но ветеран города Заречного не растерял навыки и обезоружил нападавшего и лишь вмешательство полицейских которые превратно поняли происходящее позволило "грабителю трудового народа"-таксисту, избежать заслуженной кары!

Но мало того сохранив жизнь, он пытается опорочить доброе имя Зареченского пенсионера, позор таксисту!

Гость|10.04.2017 16:28|

Высоко культурный город .

Имя: Гость
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