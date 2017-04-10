10.04.2017 | 15:50

В Заречном 71-летний пенсионер может отправиться в тюрьму за угрозу убийством таксисту. ЧП произошло на улице Ленина.

Подъехав к дому, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выходить из машины и начал предъявлять претензии 50-летнему водителю.

Когда таксист попытался выпроводить пассажира, тот достал нож. Шофер испугался и отошел от автомобиля, но пожилой человек стал преследовать его, угрожая расправой.

«Только прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли утихомирить пенсионера», - сообщается на портале «Город-Z» со ссылкой на дознавателя МО МВД России по ЗАТО Заречный Анатолия Аристова.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.