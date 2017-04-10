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Криминал | 48-летний зареченец признался в краже полуприцепа в Пензе

10.04.2017|13:20
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56-летний житель Пензы обнаружил, что полуприцеп 1991 года выпуска, который он припарковал в Ленинском районе, пропал. Мужчина обратился в правоохранительные органы, и на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска пензенского отдела полиции № 1 действовали вместе с коллегами из Заречного. Стражи порядка установили, что к исчезновению полуприцепа причастен 48-летний житель закрытого города.

«Мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в краже. Полуприцеп был изъят из пункта приема металлолома. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|10.04.2017 13:52|

Какой уголовный розыск, там сын потерпевшего все сам нашел

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