10.04.2017 | 13:20

56-летний житель Пензы обнаружил, что полуприцеп 1991 года выпуска, который он припарковал в Ленинском районе, пропал. Мужчина обратился в правоохранительные органы, и на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска пензенского отдела полиции № 1 действовали вместе с коллегами из Заречного. Стражи порядка установили, что к исчезновению полуприцепа причастен 48-летний житель закрытого города.

«Мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в краже. Полуприцеп был изъят из пункта приема металлолома. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.