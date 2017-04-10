10.04.2017 | 16:04

Жителю Пензы понадобилась 21 секунда, чтобы совершить преступление. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как мужчина сначала ходит по залу одного из арбековских торговых центров, рассматривает товар на стеллажах, а потом незаконно проникает в подсобку, скрытую за жалюзи. Он обнаружил там две сумки, из которых достал кошельки, спрятал их за пазуху и ушел.

Сумма похищенного составила более 5,5 тысячи рублей. Сотрудницы магазина, у которых были украдены деньги, обратились в полицию. Через некоторое время подозреваемого задержали.

«Им оказался житель Пензы 1977 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ирина Кудимова.

Задержанный в совершении кражи признался. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.