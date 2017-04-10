10.04.2017 | 13:22

29-летний житель Пензы осужден за приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере.

В ноябре прошлого года мужчина случайно обнаружил во дворе одного из домов в областном центре так называемую закладку с наркотиком. Часть найденного он выкурил, а оставшееся хранил при себе в кармане одежды, пока не был задержан сотрудниками полиции.

В результате Железнодорожный районный суд назначил пензенцу наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года в колонии строгого режима.

Служители Фемиды признали в действиях мужчины наличие опасного рецидива, поскольку он совершил тяжкое преступление, имея судимость за деяние в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в областной прокуратуре.