08.04.2017 | 11:31

В Пензе 43-летний мужчина признан виновным в нарушении требований техники безопасности при транспортировке груза, что повлекло смерть человека.

Трагический инцидент произошел 25 ноября 2016 года на территории склада на улице Аустрина.

Неофициально работавший водитель автопогрузчика JAC при транспортировке листов ЛДСП допустил наезд на 47-летнего кладовщика. От полученных травм тот скончался.

Суд установил, что мужчина управлял автопогрузчиком в темное время суток без достаточного освещения и не сообщил об этом ответственному за безопасность.

«При движении с грузом листов ДСП большого размера он установил вилы на погрузчике в положение, затрудняющее ему обзор, и, перемещая груз, не подавая сигналов, совершил наезд на находившегося в опасной зоне работ потерпевшего», - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда Пензы.

Водитель признал вину частично, пояснив, что технику безопасности при управлении автопогрузчиком он не нарушил, так как проходил обучение и имел опыт управления. По его словам, погибший сам виноват, поскольку находился в опасной зоне.

Однако суд признал гражданина виновным, посчитав, что он проявил неосторожность, и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Также частично удовлетворен иск сына погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 330 000 рублей и судебных расходов на сумму 50 000 рублей.

Кроме того, суд обратил внимание организации, на складе которой произошло преступление, на то, что водитель автопогрузчика был допущен к управлению опасным транспортным средством без обучения, получения прав и инструктажа.