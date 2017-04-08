08.04.2017 | 09:49

В Пензе вынесен приговор 60-летнему водителю автобуса, по вине которого пострадала 83-летняя пассажирка.

Инцидент произошел 21 декабря 2016 года в 16:40. Мужчина за рулем автобуса № 30 отъезжал от остановки общественного транспорта «Могилевский дворик». Не убедившись в том, что все пассажиры зашли в салон, он отвлекся и поехал с открытыми дверьми.

В результате 83-летняя женщина, которая в тот момент входила в салон через среднюю дверь, потеряла равновесие и упала на дорогу.

Здоровью пенсионерки был причинен тяжкий вред. Во время рассмотрения уголовного дела виновник происшествия добровольно компенсировал пассажирке моральный вред в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, суд назначил гражданину наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений: ему запрещено выезжать за пределы области и менять место жительства без согласия органов уголовно-исполнительной системы, а также необходимо периодически являться для регистрации в органы УИС.