07.04.2017 | 09:37

22-летняя жительница Пензы осуждена за совершение краж в составе преступной группы.

С 7 июня по 11 июля 2015 года девушка вместе с сообщниками заходила в чужие квартиры и, пока молодые люди отвлекали внимание хозяев разговорами, похищала чужое имущество.

Во время следствия заместитель прокурора Октябрьского района заключил с пензячкой досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого она полностью обрисовала картину совершения краж.

«Гражданка представила подробную информацию обо всех известных ей соучастниках преступлений, способствовала их изобличению и уголовному преследованию, дала подробные показания относительно распределения ролей и способа совершения преступлений, помогала розыску и установлению местонахождения имущества, добытого в результате преступлений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ее сообщникам вынесен приговор в виде условного лишения свободы.

Пятой фигурантке дела также назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года шесть месяцев с двухлетним испытательным сроком.