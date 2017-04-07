Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Криминал | В Пензе пятая соучастница квартирных краж получила условный срок

07.04.2017|09:37
Печать

22-летняя жительница Пензы осуждена за совершение краж в составе преступной группы.

С 7 июня по 11 июля 2015 года девушка вместе с сообщниками заходила в чужие квартиры и, пока молодые люди отвлекали внимание хозяев разговорами, похищала чужое имущество.

Во время следствия заместитель прокурора Октябрьского района заключил с пензячкой досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого она полностью обрисовала картину совершения краж.

«Гражданка представила подробную информацию обо всех известных ей соучастниках преступлений, способствовала их изобличению и уголовному преследованию, дала подробные показания относительно распределения ролей и способа совершения преступлений, помогала розыску и установлению местонахождения имущества, добытого в результате преступлений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ее сообщникам вынесен приговор в виде условного лишения свободы.

Пятой фигурантке дела также назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года шесть месяцев с двухлетним испытательным сроком.

0
0
0
0
Гость|07.04.2017 09:54|

"Пятая соучастница" - прям название фильма)

Гость|07.04.2017 09:56|

а че с другими четырьмя ?....или были новости "поймали 1-го соучастника", " поймали 2-го" или я пропустил эти новости ??

Гость|07.04.2017 10:06|

Да чё, чё. - Судь-тряпки ссыкливые, боятся циганам реальные сроки давать, это алкашу за кражу алюминиевой кастрюли храбрые судьи трёху дуют.

Да и прокурорские продажные.

Всем условку.

Гость|07.04.2017 10:13|

Хорошо проплатили, вот и результат?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!