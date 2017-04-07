Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|12:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Криминал | В Пензе мужчина осужден за взятку сотруднику исправительной колонии

07.04.2017|10:41
Печать

В Пензе ранее судимый 37-летний мужчина признан виновным в мелком взяточничестве. Преступление было совершено в январе 2017 года.

Мужчина выполнял просьбу своего знакомого, который в то время отбывал наказание в исправительной колонии № 5 УФСИН России по Пензенской области. Злоумышленник пытался дать взятку в 10 тысяч рублей служащему учреждения, чтобы тот пронес на территорию колонии сотовый телефон и зарядное устройство для его приятеля.

«Поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Суд приговорил гражданина к четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

0
0
0
0
Гость|07.04.2017 11:41|

Вывод: за десять тыр не будут мараться,несите свыше 100 тысяч...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!