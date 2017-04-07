07.04.2017 | 10:41

В Пензе ранее судимый 37-летний мужчина признан виновным в мелком взяточничестве. Преступление было совершено в январе 2017 года.

Мужчина выполнял просьбу своего знакомого, который в то время отбывал наказание в исправительной колонии № 5 УФСИН России по Пензенской области. Злоумышленник пытался дать взятку в 10 тысяч рублей служащему учреждения, чтобы тот пронес на территорию колонии сотовый телефон и зарядное устройство для его приятеля.

«Поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Суд приговорил гражданина к четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.