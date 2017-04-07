07.04.2017 | 18:00

Прокуратура Октябрьского района поддержала обвинение в отношении 40-летнего жителя областного центра, который совершившего служебный подлог.

В сентябре 2016 года инспектор взвода № 1 отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе составил восемь постановлений по делам об административных правонарушениях, чтобы повысить показатели своей работы.

В каждый из документов мужчина внес ложные сведения о том, что привлекаемые им граждане якобы перешли дорогу в неположенном месте, за что должны быть оштрафованы на 500 рублей каждый.

«В итоге суд признал инспектора виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей и лишения права занимать связанные с государственной службой должности сроком на два года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.