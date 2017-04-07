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Криминал | В Пензе инспектор ДПС оштрафован на 40 000 за служебный подлог

07.04.2017|18:00
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Прокуратура Октябрьского района поддержала обвинение в отношении 40-летнего жителя областного центра, который совершившего служебный подлог.

В сентябре 2016 года инспектор взвода № 1 отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе составил восемь постановлений по делам об административных правонарушениях, чтобы повысить показатели своей работы.

В каждый из документов мужчина внес ложные сведения о том, что привлекаемые им граждане якобы перешли дорогу в неположенном месте, за что должны быть оштрафованы на 500 рублей каждый.

«В итоге суд признал инспектора виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей и лишения права занимать связанные с государственной службой должности сроком на два года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|07.04.2017 18:20|

Козлина!

Гость|07.04.2017 18:27|

Показатели требовали и спросил постановления.

Гость|07.04.2017 18:32|

А он сам за них штрафы платил?

Гость|07.04.2017 18:33|

Необходимо увольнять руководителей,которые требуют от подчиненных показатели

Имя: Гость
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