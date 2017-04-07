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Криминал | Пензенца подозревают в снятии 7 000 долларов с карты псковской пенсионерки

07.04.2017|13:02
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Житель Пензы подозревается в мошенничестве в отношении пенсионерки, проживающей в Стругах Красных Псковской области.

«По версии следствия, женщина разместила на сайте в Интернете объявление о сдаче квартиры внаем. Ей позвонил незнакомец, который в результате различных уловок сумел установить реквизиты ее банковской карты, а затем снял 7 000 долларов», - сообщили в пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Во время проведения оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался пензенец 1972 года рождения, уже задержанный местной полицией.

«В ходе расследования будет устанавливаться причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям», - резюмировали в пресс-службе.

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Гость|07.04.2017 13:21|

неплохо так живут пенсионеры в Псковской области

Гость|07.04.2017 13:25|

пенза наверно самый нищий городишко страны какие уж тут пенсии ждать

Имя: Гость
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