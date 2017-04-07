07.04.2017 | 13:02

Житель Пензы подозревается в мошенничестве в отношении пенсионерки, проживающей в Стругах Красных Псковской области.

«По версии следствия, женщина разместила на сайте в Интернете объявление о сдаче квартиры внаем. Ей позвонил незнакомец, который в результате различных уловок сумел установить реквизиты ее банковской карты, а затем снял 7 000 долларов», - сообщили в пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Во время проведения оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался пензенец 1972 года рождения, уже задержанный местной полицией.

«В ходе расследования будет устанавливаться причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям», - резюмировали в пресс-службе.