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Криминал | Трое пензенцев украли сейф с деньгами из бара на улице Чаадаева

06.04.2017|13:41
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Из бара, расположенного на улице Чаадаева в Пензе, исчезли деньги вместе с хранилищем. Ночные воры отжали пластиковый стеклопакет, залезли в бар и вынесли металлический сейф, в котором лежала 21 тысяча рублей.

Сообщение о случившемся поступило в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемых. Ими оказались трое пензенцев в возрасте от 23 до 27 лет, которые признались в краже.

«Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|06.04.2017 14:19|

Вот 21 год на троих и получат

Гость|06.04.2017 14:44|

Сам сейф дороже стоит.

Гость|06.04.2017 15:09|

Это имя или междометие?

Гость|06.04.2017 15:13|

Видимо это была подпись.

Гость|06.04.2017 15:31|

Оперативно установили -хаха- охрана наемная поймала и сдала...

Имя: Гость
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