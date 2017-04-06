06.04.2017 | 13:41

Из бара, расположенного на улице Чаадаева в Пензе, исчезли деньги вместе с хранилищем. Ночные воры отжали пластиковый стеклопакет, залезли в бар и вынесли металлический сейф, в котором лежала 21 тысяча рублей.

Сообщение о случившемся поступило в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемых. Ими оказались трое пензенцев в возрасте от 23 до 27 лет, которые признались в краже.

«Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.