06.04.2017 | 15:22

В среду, 5 апреля, вступил в силу приговор, вынесенный Железнодорожным районным судом трем жителям Пензы. Они признаны виновными в разбойном нападении.

Преступление было совершено 16 марта 2016 года. Мужчина, занимавшийся куплей-продажей автомобилей и имевший при себе крупную сумму, нанял знакомого, чтобы тот доставил его к месту встречи. Однако свидание было отложено, и в ожидании партнера бизнесмен решил зайти в торговый центр на улице Плеханова.

Тем временем водитель, увидевший купюры в сумке пассажира, решился на преступление. Он потихоньку связался с приятелем, который был знаком с его клиентом, и предложил отнять деньги. Друг согласился и привлек к делу своего тренера по фитнесу, рассчитывая на его физическую подготовку.

Машина подъехала к торговому центру, и водитель оповестил подельников. Пока предприниматель бродил по отделам, разглядывая товары, вся троица собралась у автомобиля.

Когда же клиент вышел из дверей и подошел к машине, тренер ударил его по лицу, натянул ему на голову капюшон безрукавки и начал бить ногами. Мужчина выронил сумку с деньгами, и вся троица скрылась, унося с собой 1 миллион 100 тысяч рублей.

Суд приговорил тренера, избивавшего жертву, к 8 годам 6 месяцам, водителя - к 8, а его приятеля, который дал подробные признательные показания, - к 6 годам лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, с них постановлено взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.

«Не согласившись с приговором, двое осужденных и защитник одного из них подали апелляционные жалобы. Коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.