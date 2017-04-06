Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 апр 2017|19:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Криминал | Трое пензенцев отняли у автобизнесмена 1 млн 100 тысяч рублей

06.04.2017|15:22
Печать

В среду, 5 апреля, вступил в силу приговор, вынесенный Железнодорожным районным судом трем жителям Пензы. Они признаны виновными в разбойном нападении.

Преступление было совершено 16 марта 2016 года. Мужчина, занимавшийся куплей-продажей автомобилей и имевший при себе крупную сумму, нанял знакомого, чтобы тот доставил его к месту встречи. Однако свидание было отложено, и в ожидании партнера бизнесмен решил зайти в торговый центр на улице Плеханова.

Тем временем водитель, увидевший купюры в сумке пассажира, решился на преступление. Он потихоньку связался с приятелем, который был знаком с его клиентом, и предложил отнять деньги. Друг согласился и привлек к делу своего тренера по фитнесу, рассчитывая на его физическую подготовку.

Машина подъехала к торговому центру, и водитель оповестил подельников. Пока предприниматель бродил по отделам, разглядывая товары, вся троица собралась у автомобиля.

Когда же клиент вышел из дверей и подошел к машине, тренер ударил его по лицу, натянул ему на голову капюшон безрукавки и начал бить ногами. Мужчина выронил сумку с деньгами, и вся троица скрылась, унося с собой 1 миллион 100 тысяч рублей.

Суд приговорил тренера, избивавшего жертву, к 8 годам 6 месяцам, водителя - к 8, а его приятеля, который дал подробные признательные показания, - к 6 годам лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, с них постановлено взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.

«Не согласившись с приговором, двое осужденных и защитник одного из них подали апелляционные жалобы. Коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

0
0
0
0
Гость|06.04.2017 15:47|

Б. Балваны

Гость|06.04.2017 15:47|

читать новости на пензаинформ одно удовольствие! Премию журналюгам!

Гость|06.04.2017 15:51|

за убийство меньше дают, че та здесь не то

Гость|06.04.2017 15:54|

посмотришь криминальные новости и поражаешься решением Пензенских судов. За убийство граждан меньше присуждают.

Гость|06.04.2017 16:06|

Странно, а почему не условка? Она же в последнее время так актуальна!

Гость|06.04.2017 16:23|

Тоже мне преступление - у барыги бабки отжали!

Гость|06.04.2017 16:38|

В прошлом году водиле, который на тот свет 9 человек отправил, дали всего 4,5 года (примерно по полгода за человека), а тут за бабло 8 лет.

Гость|06.04.2017 16:42|

Интересно, как эти товарищи от правосудия укрыться хотели. Схема какая-то идиотская.

Гость|06.04.2017 16:49|

мама не учила, что чужое брать нехорошо

Гость|06.04.2017 16:53|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина, занимавшийся куплей-продажей автомобилей и имевший при себе крупную сумму, нанял знакомого, чтобы тот доставил его к месту встречи
А нафига кого-то было нанимать? Не понятно!

Гость|06.04.2017 16:58|

Уроды

Гость|06.04.2017 17:06|

Барыгу -перекупа автомобильного правильно проучили. Больно горделиво они себя ведут, типа того что высшая каста, типа к престижным джипам они отношение имеют. Вроде бы они делают вид что бабки большие крутят, и тачки у них всегда под рукой. Вот ребятишки ему рыло и начистили, зря тренера по фитнесу посадили , вот он несёт в массы здоровье и спорт, полезный он человек для общества.

Гость|06.04.2017 17:31|

Каждый зарабатывает как может, если это не идёт вразрез с законом. У нас капиталистическая страна и все люди могут заниматься своим делом. Горделивость отдельных людей не повод их убивать. В другой раз уже ваше лицо кому-нибудь не понравится, и вам голову в подворотне проломят. Нравится вам такой финт судьбы?

Гость|06.04.2017 17:36|

Автобизнесмен на деле оказался обнальщиком,которого кто-то крышует серьезный. Судье было похер. Жалко тренера - мужик оч.хороший,подстава была конкретная.

Гость|06.04.2017 18:06|

Гость писал(a):

. Жалко тренера - мужик оч.хороший,
Вполне возможно, теперь из за барыги, жизнь его если не поломана, то уж точно качественно ухудшилась. А кто этот тренер в каком зале он преподавал?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!