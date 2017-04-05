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Криминал | Пензенский бизнесмен осужден на 4,5 года условно за попытку дать взятку

05.04.2017|15:01
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В Пензе столкнулись интересы двух высокопоставленных лиц. На кону оказались миллионы рублей. 52-летнего генерального директора аудиторской фирмы признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

«Подсудимый передал заместителю начальника налоговой службы по Ленинскому району Пензы 300 000 рублей в качестве части взятки, общий размер которой составлял 1 млн рублей. Таким образом директор добивался снижения недоимки по налогам и пеням», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина.

Представитель инспекции деньги не взял, а глава коммерческой организации был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Не ожидал аудитор, что с налоговой ему не удастся договориться.

«Суд назначил гражданину наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 7 млн рублей», - подытожила Людмила Фомина.

Приговор в законную силу не вступил.

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Гость|05.04.2017 19:13|

если богатый то условно бедный в тюрьму. Такие судьи продажные?

Гость|05.04.2017 20:29|

мало дал,вот и сел

Гость|05.04.2017 20:35|

ага, мало дал

Гость|05.04.2017 20:41|

Ну, и кто это? Секрет?

Имя: Гость
Комментарий:

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