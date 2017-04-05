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Криминал | Кузнечанин проведет в колонии 7 лет за избиение отца до смерти

05.04.2017|15:13
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В среду, 5 апреля, вступил в законную силу приговор в отношении жителя Кузнецка, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

21 октября 2016 года пьяный мужчина поссорился с отцом и избил его, нанеся не менее 24 ударов руками и ногами в обуви по разным частям тела. От полученных повреждений 65-летний потерпевший скончался.

На судебном заседании кузнечанин признал свою вину и пояснил, что в тот день он вместе с отцом и товарищами отмечал в гараже собственный день рождения. Вернувшись домой, родственники продолжили застолье.

«Мать из дома ушла, так как знала, что мужчины подерутся. Это и произошло: сильно опьяневший отец не хотел идти спать, и сын, разозлившись, избил его и оставил лежать на полу, сам же лег спать. Только утром он обнаружил, что отец не подает признаков жизни, и побежал к соседям, которые вызвали скорую помощь», - сообщили в Пензенском областном суде.

Служители Фемиды учли полное признание вины гражданина, а также просьбу его матери о нестрогом наказании. Был вынесен приговор в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения.

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Гость|05.04.2017 15:51|

penzainform.ru писал(a):

Служители Фемиды учли полное признание вины гражданина, а также просьбу его матери о НЕСТРОГОМ наказании. Был вынесен приговор в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии СТРОГОГО режима.
Вот такие мы, кузнечане.

Гость|05.04.2017 16:09|

Снова алкоголь,давай еще алкомаркеты открывай!!!Служителям Фемиды процент раскрываемости это помогает повышать

Гость|05.04.2017 16:19|

Убить его надо в СИЗО . Обязательно !

Гость|05.04.2017 16:33|

КУЗНЕЧАНИНЕЦ, говоришь ...ХАХ

Гость|05.04.2017 19:03|

Это все водка паленая. Таксистов тормозите. У каждого второго в багажнике она есть. И колите где взял и у кого. Все можно решить, если захотеть. Только хотят ли этого депутаты и чины крышующие этот бизнес или его имеющие. Иначе объяснений нет, почему все это продолжается.

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