05.04.2017 | 15:13

В среду, 5 апреля, вступил в законную силу приговор в отношении жителя Кузнецка, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

21 октября 2016 года пьяный мужчина поссорился с отцом и избил его, нанеся не менее 24 ударов руками и ногами в обуви по разным частям тела. От полученных повреждений 65-летний потерпевший скончался.

На судебном заседании кузнечанин признал свою вину и пояснил, что в тот день он вместе с отцом и товарищами отмечал в гараже собственный день рождения. Вернувшись домой, родственники продолжили застолье.

«Мать из дома ушла, так как знала, что мужчины подерутся. Это и произошло: сильно опьяневший отец не хотел идти спать, и сын, разозлившись, избил его и оставил лежать на полу, сам же лег спать. Только утром он обнаружил, что отец не подает признаков жизни, и побежал к соседям, которые вызвали скорую помощь», - сообщили в Пензенском областном суде.

Служители Фемиды учли полное признание вины гражданина, а также просьбу его матери о нестрогом наказании. Был вынесен приговор в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения.