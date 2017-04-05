05.04.2017 | 09:17

25-летний житель поселка Чаадаевка Городищенского района обвиняется в краже товара из магазина.

Преступление было совершено в январе 2017 года в селе Архангельском. Нетрезвый мужчина ночью возвращался от своих друзей и решил украсть товар из закрытого магазина. Для этого злоумышленник разбил стекло, выставил ногой оконную решетку и забрал продукты, бытовые предметы, средства личной гигиены, бутылку шампанского и деньги в сумме 16 406 рублей.

Похищенное вор принес к себе домой в Чаадаевку, потеряв часть имущества и денег по дороге.

«Благодаря своевременному сообщению в органы полиции о краже сторожа расположенной рядом с магазином образовательной организации, видевшего проникновение в магазин, обвиняемый был установлен по горячим следам. Похищенное имущество и денежные средства на общую сумму 14 238 рублей сотрудниками правоохранительных органов у него обнаружены и изъяты», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина ранее был судим за соучастие в грабеже и находился на испытательном сроке.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.