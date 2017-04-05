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Криминал | 25-летнего жителя Чаадаевки обвиняют в краже из магазина

05.04.2017|09:17
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25-летний житель поселка Чаадаевка Городищенского района обвиняется в краже товара из магазина.

Преступление было совершено в январе 2017 года в селе Архангельском. Нетрезвый мужчина ночью возвращался от своих друзей и решил украсть товар из закрытого магазина. Для этого злоумышленник разбил стекло, выставил ногой оконную решетку и забрал продукты, бытовые предметы, средства личной гигиены, бутылку шампанского и деньги в сумме 16 406 рублей.

Похищенное вор принес к себе домой в Чаадаевку, потеряв часть имущества и денег по дороге.

«Благодаря своевременному сообщению в органы полиции о краже сторожа расположенной рядом с магазином образовательной организации, видевшего проникновение в магазин, обвиняемый был установлен по горячим следам. Похищенное имущество и денежные средства на общую сумму 14 238 рублей сотрудниками правоохранительных органов у него обнаружены и изъяты», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина ранее был судим за соучастие в грабеже и находился на испытательном сроке.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Гость|05.04.2017 09:45|

Либо сторож не сразу позвонил в полицию,либо полиция ехала час на вызов.

Гость|05.04.2017 09:50|

Надо было со сторожем поделиться.

Имя: Гость
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