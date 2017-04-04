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Криминал | Житель Каменки проведет в колонии 9,5 года за избиение матери до смерти

04.04.2017|10:09
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52-летний житель Каменского района признан виновным в причинении смерти матери.

Вечером 3 января 2017 года в доме в селе Федоровка 80-летняя хозяйка жилища стала высказывать претензии своему пьяному 52-летнему сыну по поводу злоупотребления спиртными напитками.

Между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого мужчина неоднократно ударил престарелую мать по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области, виновному вынесли приговор - 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Гость|04.04.2017 10:36|

чтоб он там сдох! КОЗЁЛ!

Гость|04.04.2017 12:27|

Но мне не страшно иметь детей, пойду еще рожу парочку.

Гость|04.04.2017 13:45|

мало дали... надо было 28 лет сидки дать - до 80 лет, чтоб собака сидел

Гость|04.04.2017 15:31|

Многое решает воспитание

Имя: Гость
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