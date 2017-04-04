04.04.2017 | 10:09

52-летний житель Каменского района признан виновным в причинении смерти матери.

Вечером 3 января 2017 года в доме в селе Федоровка 80-летняя хозяйка жилища стала высказывать претензии своему пьяному 52-летнему сыну по поводу злоупотребления спиртными напитками.

Между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого мужчина неоднократно ударил престарелую мать по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области, виновному вынесли приговор - 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.