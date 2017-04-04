Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|03:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  60.24  |  $  56.56
 

Криминал | В Нижнеломовском районе директор школы осуждена за мошенничество

04.04.2017|17:13
Печать

В понедельник, 3 апреля, директора школы села Усть-Каремша Нижнеломовского района осудили за мошенничество с использованием служебного положения.

Женщина фиктивно устроила по совместительству одну из сотрудниц школы на должность обслуживающего зданий и сооружений учреждения. В тот же день руководительница заключила с ней договор и издала приказ о доплате за работу с документацией.

В период с января по август 2012 года директриса сама изготавливала и утверждала табели учета рабочего времени, которые затем подавала в расчетно-кассовый центр для начисления зарплаты.

В общей сложности за восемь месяцев женщина, лично расписывавшаяся за «сотрудницу» в платежных ведомостях, получила около 30 тысяч рублей.

Нижнеломовским районным судом руководительница образовательного учреждения была признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана.

«Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе райсуда.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 17:21|

Что ещё за Усть-Уза в Нижнеломовском районе????? Вы совсем что-ли там из географического общества?????

Гость|04.04.2017 17:35|

проверьте еще больницу в Мокшане, там таких фиктивных не один десяток за последние годы наберется

Гость|04.04.2017 17:58|

Ну вот видите идёт борьба с чиновничьей коррупцией, что этому навальному надо то?

Гость|04.04.2017 18:25|

ты где видел усть- узу.

Гость|04.04.2017 18:49|

уже привыкли, что чиновникам, учителям и врачам условные сроки. а вот простолюдину даже за мешок зерна 3 года колонии

Гость|04.04.2017 18:56|

Гость писал(a):

Что ещё за Усть-Уза в Нижнеломовском районе????? Вы совсем что-ли там из географического общества?????

Усть-Каремша !

Гость|04.04.2017 18:57|

Гость писал(a):

проверьте еще больницу в Мокшане, там таких фиктивных не один десяток за последние годы наберется

И в школах Пензы.

Гость|05.04.2017 00:41|

Нaрoд бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами! Этa зaраза наkaпливаeтcя в нaшем oрганизме и вызываeт бoльшинство бoлeзней (в том числе рaк). Нo тeперь ecть спаcениe, наши ученые разработали уникальный препарат кoторый oчиcтит oрганизм и oмoлодит ваc. У меня послe очиcтки: исчезли круги под глaзами и naпиллоmы, боли в головe и в cуставaх, ушла хроничeскaя устaлость и улучшился апneтит я стaла выcыnаться и в oбщeм я стaла выглядeть моложe и здoровeе и дaже пoхудeлa на пaру kилoграмм. Вот пoчитайтe чeм грoзит пренeбрежenие oчищeниem - http://5.gp/medicom

Гость|05.04.2017 02:28|

55 лицей надо проверить на наличие "мёртвых душ".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!