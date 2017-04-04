04.04.2017 | 17:13

В понедельник, 3 апреля, директора школы села Усть-Каремша Нижнеломовского района осудили за мошенничество с использованием служебного положения.

Женщина фиктивно устроила по совместительству одну из сотрудниц школы на должность обслуживающего зданий и сооружений учреждения. В тот же день руководительница заключила с ней договор и издала приказ о доплате за работу с документацией.

В период с января по август 2012 года директриса сама изготавливала и утверждала табели учета рабочего времени, которые затем подавала в расчетно-кассовый центр для начисления зарплаты.

В общей сложности за восемь месяцев женщина, лично расписывавшаяся за «сотрудницу» в платежных ведомостях, получила около 30 тысяч рублей.

Нижнеломовским районным судом руководительница образовательного учреждения была признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана.

«Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе райсуда.