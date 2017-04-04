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Криминал | 31-летний житель области уехал домой на краденом тракторе

04.04.2017|15:28
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Бывший сотрудник одной из дорожных организаций Пензы лишил предприятие возможности убирать городские магистрали: угнал трактор. Полицейские обнаружили машину в Лунинском районе, после того как к ним с заявлением о краже обратились ее владельцы.

«Подозреваемый сообщил, что работал в организации около полугода. Он знал, что территория ночью не охраняется», - сообщил начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Поэтому угнать спецтехнику для ранее судимого 31-летнего жителя Лунинского района было уже несложно.

«Он пробрался через отверстие в заборе, зашел в гаражный бокс, где завел снегопогрузчик и уехал на нем домой», - уточнил Николай Миронов.

Трактор мужчина оставил у своего знакомого во дворе. Оттуда его и забрали полицейские. Подозреваемого тоже доставили в город. Сейчас он находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Гость|04.04.2017 18:50|

Папутный ему в туза

Гость|04.04.2017 18:54|

penzainform.ru писал(a):

Бывший сотрудник одной из дорожных организаций Пензы лишил предприятие возможности убирать городские магистрали: угнал трактор.

Чо, городские магистрали убирал только один трактор?

Гость|04.04.2017 19:10|

Нашел что воровать. Он бы еще асфальтоукладочный каток угнал. Неужели он рассчитывал, что этот трактор никогда не найдут? Или специально он это сделал потому-что по местам не столь отдаленным сильно соскучился?

Гость|04.04.2017 20:41|

Нет трактор в селе нужен . Воровать так трактор трахать так доярку .

Гость|05.04.2017 00:09|

Гость писал(a):

Воровать так трактор трахать так доярку
и не просто доярку а доярочку-мордовочку !

Имя: Гость
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