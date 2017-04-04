04.04.2017 | 15:28

Бывший сотрудник одной из дорожных организаций Пензы лишил предприятие возможности убирать городские магистрали: угнал трактор. Полицейские обнаружили машину в Лунинском районе, после того как к ним с заявлением о краже обратились ее владельцы.

«Подозреваемый сообщил, что работал в организации около полугода. Он знал, что территория ночью не охраняется», - сообщил начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Поэтому угнать спецтехнику для ранее судимого 31-летнего жителя Лунинского района было уже несложно.

«Он пробрался через отверстие в заборе, зашел в гаражный бокс, где завел снегопогрузчик и уехал на нем домой», - уточнил Николай Миронов.

Трактор мужчина оставил у своего знакомого во дворе. Оттуда его и забрали полицейские. Подозреваемого тоже доставили в город. Сейчас он находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.